Burkina Faso'da hükümet görevden alındı
Burkina Faso'da Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela görevden alındı, hükümet feshedildi.
YAYIN TARİHİ:
07/12/2024
Burkina Faso'da Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela görevden alındı, hükümet feshedildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnamede, Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin hükümeti feshettiği ve Başbakan Tambela'yı görevden aldığı kaydedildi.
Kararnamede, Tambela'nın neden görevden alındığı belirtilmezken, kabinenin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği vurgulandı.
Tambela, Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından kısa süre sonra Ekim 2022'de başbakan olarak atanmıştı.
YAYIN TARİHİ: