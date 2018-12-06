HABER KIBRIS

Burnu bile kanamadı!

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06/12/2018

Burnu bile kanamadı!

Dikmen- Taşkent Anayolu’nda bugün meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, kaza, bugün saat 14.45’te Dikmen- Taşkent Anayolu üzerinde meydana geldi.

Mehmet Şahin Azak (E-20), yönetimindeki GM 111 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından  çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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TAGS: Burnu bile kanamadı!, haber, kıbrıs,
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