Burnu bile kanamadı!

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu'nda bugün saat 14.30 sıralarında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu'nun 2-3 km'leri arasında bugün saat 14.30 sıralarında, Seyfi Lunkaya (E-52), yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

28/12/2019 17:09