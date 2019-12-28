Burnu bile kanamadı!

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu'nda bugün meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

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28/12/2019
HK

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Burnu bile kanamadı!

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu'nda  bugün saat 14.30 sıralarında,  direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç  sürücüsü yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolu'nun 2-3 km'leri arasında bugün saat 14.30 sıralarında,   Seyfi Lunkaya (E-52), yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.

28/12/2019 17:09
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TAGS: Dipkarpaz, Seyfi Lunkaya (, Zafer Burnu Anayolu, haber, kıbrıs, kktc
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