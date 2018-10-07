Rusya’nın Rostov kentinde polis dün Donetsk kasabasında başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar aldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan adamın burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamaması sonucu kafasına bıçağı kendisinin sapladığı belirtildi.

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi. Kaynak “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın akıl hastanesinde kaydı bulunduğunu belirtti.

Burnu tıkalı adam nefes almak için kafasını deldi!



Rusya'da inanılması güç bir olay yaşandı. Başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar alan polis, hastaneye gittiğinde şoke oldu. Burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamayan adam, 'Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim' dedi. (SPUTNIK)