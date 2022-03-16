Büro-İş Sendikası ile Paşaköy Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

 Büro-İş Sendikası ile Paşaköy Belediyesi arasında Toplu İş sözleşmesi imzalandı.

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16/03/2022

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Büro-İş Sendikası ile Paşaköy Belediyesi Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

 Büro-İş Sendikası ile Paşaköy Belediyesi arasında Toplu İş sözleşmesi imzalandı.

Büro İş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan sözleşmeye Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza koydu.

Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların maaşlarına Hayat Pahalılığı oranında artış yapıldı, sosyal hakları geliştirilerek, iş barışını pekiştiren düzenlemelere gidildi.

16/03/2022 12:31
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TAGS: Büro-İş Sendikası, Paşaköy Belediyesi, Toplu İş Sözleşmesi
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