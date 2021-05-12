Bürokrat hakaret etti taksiciler Maliye’yi bastı!

Haber Kıbrıs-Özel

Ercan Taksiciler Birliği bugün Maliye Bakanlığı’nda şok bir eylem yaptı.

Haber Kıbrıs’a konuşan taksiciler, Ercan’da yaşanan bir konu ile ilgili Maliye Bakanlığı’nda danışman Ozan Özuyanık’a telefon ile ulaştıklarını anlattı. Taksiciler, Özuyanık’ın kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile adeta Maliye Bakanlığı’na bir çıkarma yaptı. Öğle saatlerinde Maliye’ye giden Ercan Taksiciler Birliği Maliye Bakanı Dusun Oğuz ile görüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan taksiciler söz konusu bürokratın taksicilerden özür dilediğini aktardı. Taksiciler bunun yanı sıra Ercan taşımacılıkta, kilometre başına yüzde 10 zam yapılması yönünde söz verildiği aktardı.

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12/05/2021 15:10