Burs Başvuruları 30 Eylül'e kadar

2019-2020 öğretim yılı güz dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 30 Eylül’e kadar yobis.mebnet.net adresinden online olarak başvurması gerektiği duyuruldu.

2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler 30 Eylül 2019 tarihi saat 24:00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabilirler.

Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilgi KKTC Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebilir.

2018-2019 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerimizin de başvurularını https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerekmektedir.

Öğrencilere önemle duyurulur.