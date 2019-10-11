Burs başvuruları için son tarih..

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, yükseköğrenim bursu başvurusunu tamamlayamayan öğrenciler için geç başvuru tarihlerinin 15 ve 16 Ekim olduğunu açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada,“Öğrencilerimizin başvurularını belirtilen tarihlerde https://yobis.mebnet.net üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihlerde başvuru yapmayan veya önceden sistemde belge girişi yapmış ancak başvurusunu tamamlamamış olan öğrencilerimiz 2019-2020 güz döneminde burstan yararlanamayacaklardır” denildi.

11/10/2019 13:21