Bursa-Gemlik'te deprem: Çevre illerden de hissedildi!

AFAD'ın verilerine göre Bursa Gemlik'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye saati ile 10.45'te Gemlik'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.