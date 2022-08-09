Bursa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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09/08/2022
NTV

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Bursa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'da sürücüsü belirlenemeyen lüks otomobil yol kenarındaki sulama aracına arkadan çarparak yola savruldu.

Aynı istikamette seyir eden servis aracı ve otomobil de lüks araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, çalışmanın ardından lüks otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden kurtardı.

Diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, lüks otomobildeki bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada lüks otomobil hurdaya dönerken, otomobilin parçalarının etrafa saçılmasıyla kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu

09/08/2022 08:55
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TAGS: bursa, kaza, yaralı,
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