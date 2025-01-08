Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı: Pilot yaralandı, hayati tehlikesi yok

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı. Olayda pilot yaralanırken konuya ilişkin Bursa Valiliği de bir açıklama yayımladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak kaza kırıma uğradı.

12.45 sıralarında gerçekleşen olayda pilot yaralanırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."