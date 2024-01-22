Bursa'da oyuncak silah X-Ray'e takıldı

Bursa'da Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasında silah tespit edildi. Yapılan incelemede silahların oyuncak olduğu anlaşıldı.

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22/01/2024

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Bursa'da oyuncak silah X-Ray'e takıldı

Bursa'da babaannesi ve dedesini Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.

Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polislerle oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti. 

22/01/2024 21:41
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TAGS: Bursa’da oyuncak silah X-Ray’e takıldı
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