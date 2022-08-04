Bursa'da takla atarak metrelerce sürüklenen araçtan yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa, Karaman Mahallesi, Mudanya Bulvarı’nda meydana geldi.

İzmir istikametinden Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Aydın T idaresindeki otomobil, virajda kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Sürücü ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Aydın T, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde ters duran otomobilden burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını durdurdu.

Sürücü alkollü çıktı

Otomobil sürücüsü Aydın T'nin 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04/08/2022 10:17