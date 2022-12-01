Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 can kaybı

Türkiye'de Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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01/12/2022 15:16