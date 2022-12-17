Buruk: Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacağız

Okan Buruk, Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmaları kapsamında Fransa'nın Toulouse takımıyla oynadıkları ve 2-1 kazandıkları son hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımlardan ve sakatlıktan dönen oyuncuların aldıkları sürelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Buruk, "Genel olarak iyi bir hazırlık maçıydı. Oyun anlamında dominant olan takım bizdik. Çok pozisyona giren, gol atmaya çalışan, 2-1'i yakalayan ve ondan sonra net pozisyonlar üreten, topa sahip olan bir takımdık. Sakatlıktan ve milli takımlardan dönen oyuncularımız bugün ilk defa süre aldı. Onların süre alması da bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Lige çok daha hazır ve pozitif durumda olduklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bugünkü oyun, ciddiyet ve konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Taraftarların bizden beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık, bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu hedefler doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Biz de geniş kadromuzla buna hazır olacağız."

Okan Buruk, aynı anda çok oyuncu değişikliği yapmasına ilişkin soruya, "7 oyuncu da istekli girdi. Oyun anlayışımız, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Genel olarak bunları oturttuğunuz sürece giren çıkan bu anlamda diğerinin görevini devam ettiriyor. Hatta daha taze kan, daha diri oyuncular girdikten sonra oyuna net şekilde hakim olduk. Bugünün sevindirici yanı, uzun süre sakat olan Rashica oynadı. Sakatlık yok, en sevindiğimiz şey bu maçları sakatlıksız geçebilmek. Kazanarak kampı bitirdik. Güzel geçtiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Burak Hoca'dan özür diledim"

Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'den özür dilediğini söyledi.

Buruk, maç içerisinde kızdığı bir pozisyon sonrası hakeme yönelik, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Ligde böyle, hazırlık maçında böyle. Biz 50 kere yabancı hakem istedik yine Türk hakem gönderiyorlar." sözlerinin hatırlatılması üzerine, şu açıklamada bulundu:

"Hakemin hatalı kararıyla gol yedik. Faul yoktu, herkes gördü. Bir anda faul çalınca istemedik şeyler konuşabiliyoruz. Burak Hoca ile maçtan sonra konuştuk, kendisinden özür de diledim. Çok sevdiğim bir insan. Bizim de yanlışlarımız olabiliyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir sıkıntımız yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal ve insancıl tepkiler. Hazırlık maçlarında da bunları yaşayabiliyorsunuz. Daha iyi yönetmelerini bekliyoruz. İkinci yarıda daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sertlik sebebiyle sakatlıklar oluyor ama hazırlık maçı da olsa o yüzden hakemlerin performansı önem kazanıyor."

Oyunda tempolarını artırmaları gerektiğinin altını çizen Buruk, golcü oyuncu Icardı'nın duruma ilişkin, "Arjantin'de de magazin ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek saçma oluyor. Oyuncumuzun sakatlığı var. Eğer gözlerimiz kör değilse, doktorumuzun ve bizim oyuncunun sakatlandığını hepimiz gördük. Icardi gelip çalışmalara başlayacak. İnşallah 1-2 hafta içinde takım antrenmanlarına başlayacaktır. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli ve düzgün bir insan olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz ama bu tür şeyler çıkıyor. Bunların Galatasaray'ı karıştırmak için kullanılması bizi üzüyor. Doğru doğrudur, saklayacak değiliz. Oyuncuma güveniyorum ve yanındayım. Geldikten sonra en iyi şekilde onu hazırlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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17/12/2022 10:37