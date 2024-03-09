Buruk, Lucescu'nun rekoruna ortak oldu

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı son 18 iç saha maçını kazanan Okan Buruk, kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (3) ve Mauro Icardi kaydetti.

Sarı-kırmızılılar puanını 78'e yükseltirken ligde üst üste 10. galibiyetini aldı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste 18. galibiyetini elde etti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak olmuştu.

Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 18 maça çıkaran Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Hatayspor'u mağlup etmesi halinde Okan Buruk, rekorun yeni sahibi olacak.