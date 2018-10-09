Burun ameliyatında yeni dönem! Ameliyat izi tarihe karışıyor

Kadın ve erkeklerin özellikle ergenlik döneminde başlayan estetik kaygıları, yaş ilerledikçe de devam ediyor. Dış görünümün iyileştirme çabasının önemli bir kısmını ise, yüz ve yüzün en çarpıcı bölümü olan burun oluşturuyor. İyi bir estetiğe sahip yüz ile orantılı bir burun, kişilerin özgüvenini ve buna paralel olarak sosyal ilişkilerini de olumlu etkiliyor. Ancak estetik bir burnun yanı sıra sağlıklı nefes alan bir burun yapısı da dikkate alınması gerekiyor. Memorial Dicle Hastanesi Plastik ve Rekostrüktif Cerrrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hakan Tekin burun estetiği ve ameliyatları hakkında bilgi verdi.

Ameliyat gerekliyse geç kalınmamalı

Burun, estetik ve görsel yönünün dışında çok fonksiyonel bir organdır. Doğru nefes, burundan alınmalıdır. Burun ameliyatı olmak isteyen hastaların çoğunda estetik kaygıların yanı sıra iyi nefes alamama, geceleri ağzı açık uyuma, horlama ve benzeri şikayetler mevcuttur. Aynı zamanda bu hastalarda yorgun uyanma ve gündüz uyuklama gibi yaşam standartlarını çok olumsuz etkileyen durumlar da söz konusudur. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için ameliyat kararı verilmişse, mutlaka uygulanmalıdır. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Önce sağlık, sonra estetik görünüm

Burun ameliyatlarında öncelik, hastanın sağlığıdır. Yani nefes almakta zorluk çeken bir hastanın önceliği, estetik kaygı değil sağlığı olmalıdır. Ancak bazı hastalarda estetik kaygılar sağlığın önüne geçebilir. Estetik açıdan güzel bir buruna sahip olma düşüncesinin içselleşmesi, hastada psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Üstelik estetik kaygı yalnızca kadınları değil günümüzde erkekleri de etkilemektedir. Burnunun görünümünü beğenmeyen erkekler de estetik operasyon için doktora danışmaktadır.

Kapalı ameliyatlar ile ameliyat izi tarihe karışıyor

Burun ameliyatları kadınlarda 16, erkeklerde 16-18 yaş döneminden itibaren 50-60’lı yaşlara kadar yapılabilir. Geçmişte burun estetiği ameliyatlarında, hastanın hem sağlıklı nefes alması hem de güzel bir buruna sahip olması mümkün olmayabiliyordu. Hem sağlık hem de estetik görünümün çok önemli olduğu ameliyatlarda hasta kanama ve ağrı gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyordu. Günümüzde yeni ameliyat yöntemleri, hastaların nefes alamama problemlerini ortadan kaldırılırken, estetik açıdan da tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır. Estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi aynı ameliyatla yapılmakta, uygun olan hastalarda burun içine küçük bir kesi ile cerrahi kapalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kapalı ameliyatta kesiler burun deliklerinin içinden yapılmakta ve bu sayede iz kalma sorununu da ortadan kaldırmaktadır.