“Burun” DAÜ’de sahnelendi
YAYIN TARİHİ:
14/12/2024
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın (KTDT), yeni sezon ilk oyunu “Burun” Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahnelendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre Nikolay Vasilyeviç Gogol’un ünlü eserinden uyarlanan “Burun” DAÜ Tiyatro Topluluğu ev sahipliğinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda oynandı.
Burnunu kaybeden Binbaşı Kovalev’in macerasını konu alan, Ali Şaşkara, Cevahir Caşgir Hadımcı, Çağda Özsoy, Deniz Aslım, Diren Özdoğal, Halit Tümkan, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım ve Yıltan Kahraman’ın rol aldığı oyun DAÜ öğrencilerine ücretsiz sahnelendi.
DAÜ Tiyatro Topluluğu, oyun sonunda Yardımcı Yönetmen Zehra Evliya Parıldak’a teşekkür plaketi de takdim etti.
YAYIN TARİHİ: