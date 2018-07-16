Burun estetiği ameliyatının en önemli iki kriteri!

İstenen sonuçların alınması için burun estetiği ameliyatlarında uyulması gereken kriterlere vurgu yapan KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiğinde doğallığın önemine işaret ediyor:



“Burnumuzda yapısal nedenlerle veya sonradan oluşan travmalara bağlı gelişen şekil bozukluklarını düzeltirken fazla estetiğe kaçmak yapmacık bir tablo oluşturarak zaman içerisinde rahatsızlık veriyor. Burun fonksiyonları devre dışı kaldığı zaman, bir süre sonra görsellik geri planda kalıyor fonksiyon ve doğallık arıyoruz. Doğal burun yapmak, yüzümüzün ve mimiklerimizin doğal kalmasını sağlıyor, yani burun doğal kalırsa yüz doğal kalıyor.”



Doç. Yıldırım’ın, burun estetiği ile ilgili sık sorulan bazı sorulara verdiği cevaplar ise şöyle:



Solunumu olumsuz etkiyen ve sağlığa zarar veren sorunu düzeltirken burunda doğallık ve estetik nasıl sağlanır?



Burun estetiği ameliyatı olan birine yakınları bir süre sonra “sende bir değişiklik var”, “çok yakışmış”, “sen gençleşmişsin” ve “bu halin çok hoş olmuş” deniyorsa doğallık yakalanmış demektir. Doğallık sağlanırken burun oranları uyum içinde olmalı, burun delikleri eşit olmalı, burun ucu fazla kalkık ya da fazla sivri olmamalı, kemer oranı abartılmamalı, yapma burnu herkes tanıyabileceği için estetik olarak yüzün görünümünü olumsuz etkiler. Burun, estetik olarak yapıldığı belli olmayan, kişinin yüz yapısına uyumlu olan, yani kişiye özgü olan, solunum problemi yaşamayan bir burun olmalı.



Burun ameliyatında açık cerrahi mi, kapalı cerrahi mi tercih edilmeli?



Benim tercihim kapalı yöntem ancak gerçekçi olmak lazım ki her hastada mümkün değil. Kapalı yöntemde iz kalmaz, burun sırtındaki bağdokusu ve ligamentler korunarak duyu hissi korunur, iyileşme daha hızlı olur, ameliyat süresi daha kısa olur. Ancak ameliyatta görüş açısı azaldığı için bir takım küçük düzensizlikler kalabilir. Her hasta kapalı yönteme uygun değildir, burun şeklinin yapısal olarak çok yamuk olduğu, burun ucunun gelişimsel olarak orantısız olduğu, çok eğri ve malforme burunlarda kapalı teknik çok işe yaramaz, asimetrik kesiler ile simetri ve doğal oranları sağlamak için açık teknik ile yapmak gereklidir.

Her hastaya özgü ameliyat planı yapılmalı, her hastanın burun fonksiyonlarını korumak için ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır. Hastaya ameliyat öncesinde zaman ayırarak ameliyattan beklentileri öğrenilmeli, olası seçenekler hasta ile tartışılmalı ve ameliyat sonrası süreç hakkında bilgi verilmelidir. Burun küçültülmesi yaparken nefes yolu tıkanmış, burun kanatları çok sıkılmış ve burun içindeki kemik ve etlerin önemsenmediği bir ameliyat estetik ve fonksiyon faciasıdır.



Tıkanan burun o kişinin sağlığını olumsuz etkileyerek uyku apnesinden – koku alma bozukluğuna kadar bir sürü sağlık problemine neden olur. Aslında estetik olarak güzelleşelim derken sağlığımızdan da olabiliriz.



Burun estetiği ameliyatını KBB doktoru mu, plastik cerrah mı yapmalı?



Aslında burun içi ve dışı ile bir bütündür. Septoplasti burun içinin düzeltilmesi, endoskopik sinüs cerrahisi sinüslerin açılmasıdır. Tüm bunları yapabilecek kişi burnun her türlü hastalığına karşı eğitimini tamamlamış “rinoloji nosyonu” almış kişi olmalıdır.