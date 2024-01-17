Bürüncük: Fiber altyapı çalışmaları konusunda konsorsiyum olasılığı masada

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük fiber altyapı çalışmaları konusunda bir konsorsiyum olasılığının masada olduğunu kaydetti.

Haberleşme Teknolojileri Zirvesi’nde konuşma yapan Bürüncük, girişimciliğin önemine işaret etti. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten Bürüncük, zirvenin yerli girişimcilerle bu açıdan yeni iş birliği imkanları yaratmasını temenni ettiğini söyledi.

Ülkedeki üniversitelerin girişimcilik alanında önemli imkanlar sağladığını kaydeden Bürüncük, bunları harekete geçirmek için yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade etti. Bürüncük, bu çalışmalara ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Haberleşme teknolojileri açısından altyapının da olmazsa olmazlardan olduğuna işaret eden Bürüncük, yerli ve milli ürünlerin desteklenmesi için gereken kotaları koyduklarını kaydetti ve bu ürünlerin ekonomiye katkı sağlayacağının altını çizdi.

5G hizmetlerinin testlerine başlanacağını dile getiren Bürüncük üniversitelerdeki öğrenci ve araştırma potansiyelini de kullanarak bu testlerin KKTC’de de yapılmasını teşvike hazır olduklarını vurguladı.

Fiber altyapı çalışmaları konusunda bir konsorsiyum olasılığının masada olduğunu kaydeden Bürüncük, önümüzdeki dönemde bu konuya son noktanın konacağı bilgisini verdi.

Haberleşme teknolojisi ürünlerinin testleri açısından KKTC’nin iyi fırsatlar tanıdığını ifade eden Bürüncük bu anlamda da zirvenin iyi bir sonuç vermesi temennisinde bulundu.