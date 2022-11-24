Bürüncük: BTHK olarak bizim de bir takvimimiz var

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, mobil operatörleri için çıkılan 4G ve 5G ihalesinin ardından İnternet Servis Sağlayıcıları için de bir ihaleye çıkılacağını kaydederek bunun zaman planlamasının daha yapılmadığını belirtti.

Bürüncük BTHK olarak kendilerinin ilk öncelikli konusunun ikinci mobil operatör için bir 4G ve 5G ihalesini çözmek olduğunu ifade ederek bunun ardından İnternet Servis Sağlayıcıları için 5G ihalesinin yapılacağını söyledi.

Bürüncük, “İnternet Servis Sağlayıcıları benle görüşmelerinin ardından böyle bir haber çıktı. Bunu çok anlamış değilim. Bizim ISP’lerle ilgili bir çalışmamız var. Bu yeni değil ancak bünyemizdeki çalışmaları bir sıraya koymuş durumdayız. Şu anda ilk olarak bitirmeye çalıştığımız ihale ikinci mobil operatörün 4G-5G ihalesidir. Ardından da ISP’lerin ihalesi gelecek. Bu çalışma için herhangi bir zaman aralığı planlanmadı” dedi.

“5 yıl süre var”

Bürüncük, 5G için 5 yıllık bir süre olduğunu ve bu zamana kadar İnternet Servis Sağlayıcıları’nın ihalesinin hayda hayda biteceğini belirtti. “Şu anda bildiğiniz gibi seçim yasakları var. Seçim yasakları içerisinde ihale yapmak için YSK’dan izin almak gerekiyor. YSK’dan bazı projeler için izin talebimiz var ama ISP’ler bunun içinde mi emin değilim. Önümüzde daha zaman var ama biz bu zamanı beklemeyeceğiz. Sadece bu zaman içerisinde öncelikleri sıraya koyduk. Biz ISP’lerin de hassasiyetlerini anlıyoruz” diye konuştu.

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24/11/2022 12:25