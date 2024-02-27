Buse, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde unutulmadı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle hazırlıklarını sürdüren elit atleti Buse Savaşkan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde unutulmadı. Buse’nin fotoğrafı, çekilişi 8 Mart’ta yapılacak Devlet Piyangosu üzerinde yer alacak.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp bir süre önce konu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirirken bu talep olumlu karşılanarak Buse’nin fotoğrafının 8 Mart çekilişinde piyangonun üzerinde yer alması sağlandı. Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada, olimpiyat hedefi ile hazırlıklarını sürdüren Buse’ye verdikleri değer ve destek Turgut Sunalp’e için teşekkürlerini iletti.