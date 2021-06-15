Buse Ankara’da birinci

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Ankara’da birinci oldu.

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15/06/2021

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Buse Ankara’da birinci

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Ankara’da birinci oldu.

3. Orhan Altan Atlamalar Kupası, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlendi.

Organizasyonda yüksek atlama branşında yarışan temsilcimiz Buse Savaşkan, 1.81’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösterdi.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Buse, yarışmanın ardından düzenlenen törenle kürsünün ilk basamağına çıkarak madalyasını aldı.

15/06/2021 16:10
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TAGS: Buse Savaşkan, Ankara, Atletizm
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