Buse Ankara’da birinci
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Ankara’da birinci oldu.
15/06/2021
KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Buse Savaşkan, Ankara’da birinci oldu.
3. Orhan Altan Atlamalar Kupası, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlendi.
Organizasyonda yüksek atlama branşında yarışan temsilcimiz Buse Savaşkan, 1.81’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösterdi.
Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Buse, yarışmanın ardından düzenlenen törenle kürsünün ilk basamağına çıkarak madalyasını aldı.