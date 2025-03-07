Buse, Avrupa Şampiyonası’nda yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savaşkan, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıktı. Temsilcimiz seçme yarışını 1.85’lik derece ile tamamlayarak finale yükselemedi.

Hollanda’nın ev sahipliğinde, Apeldoorn şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gün gündüz seansında kadınlar yüksek atlama seçmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye Milli Takımı adına yarışan Buse Savaşkan, 1.75 ve 1.80’lik dereceleri ilk hakkında geçerken, 1.85’i ikinci hakkında geride bıraktı. 1.89’luk yüksekliği üç hakkında geçemeyen Buse, 8 atletin finale kalacağı seçmeleri 11’inci sırada tamamlamış oldu.

İlk kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda yer alan Buse, kariyerinde önemli bir deneyim daha yaşamış oldu.