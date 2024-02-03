Buse Kendine Ait Şampiyona Rekorunu Kırdı

Başarılı atletlerimizden Buse Savaşkan, bu akşam Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen Meeting Des 3 Sauts yarışmasında yüksek atlamada hem birinci oldu, hem kendine ait olan şampiyona rekorunu kırdı.

Fransa'nın Amiens kentinde düzenlenen Ulusal Atletizm Yarışları’na katılan Buse, 2022 yılında 1,84 ile kendine ait olan şampiona rekorunu 2023 yılında 1,85 ile kırmıştı. Bu akşam atletimiz yüksek atlama branşında 1.86 ile birinci olurken kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

Almanya’nın Wuppertal şehrinde gerçekleştirilen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Milli atletimiz Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak 22 yıldır kırılmayan Türkiye rekorunu kırmıştı. Savaşkan, bu akşam, yılın ikinci rekoruna imza attı.