Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde...

Milli boksörümüz, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası Kadınlar 50 kilo finalinde ringe çıktı.

Buse Naz, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden sporcumuz, altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, daha önce 2019 yılında İspanya'da bu mutluluğu yaşamıştı.

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22/10/2022 19:27