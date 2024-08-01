Buse olimpiyatlarında piste çıkıyor

Ülke sporu için tarihi günlerinden bir tanesi yarın (2 Ağustos Cuma günü) yaşanacak. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları yüksek atlama elemeleri için piste çıkacak. Stade de France stadındaki yarışma ülkemiz saati 11.15’te başlayacak ve temsilcimiz final vizesi alabilmek için mücadele edecek

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda piste çıkıyor. Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan temsilcimiz, sezon boyu koyduğu hedefe ulaşarak yer aldığı olimpiyatlarda yarın (2 Ağustos 2024 Cuma) kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için Stade de France’ta dünyanın en iyi isimleri ile yarışacak.

Yarış sabah 11.15’te

Temsilcimiz Buse Savaşkan, 2 Ağustos Cuma günü Stade de France stadında sabah saat 11.15’te düzenlenecek elemelerde B grubunda yer alıyor. İki grup halinde yapılacak yarışmada yer alacak atletlerin finale kalabilmesi için 1.97’lik dereceyi atlaması gerekiyor. Finale 1.97’yi geçen veya dereceleri ile yer alacakları sıralamalar çerçevesinde en az 12 atlet yükselecek. Yarışma aynı zamanda TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te yapılacak.

“Hayallerimin gerçekleştiği andayım”

Elit atlet Buse Savaşkan elemelerden bir gün önce yaptığı paylaşımda “Hayallerinin gerçekleştiği anda” olduğunu belirtti. Buse şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda hayallerimin gerçekleştiği andayım ve Paris 2024 Olimpiyatlarında stadyumdayım. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir ortam, gerçekten yarın burada yarışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın Türkiye saati ile 11.15’te ben de burada yerimi alacağım. Umarı güzel sonuçlar elde ederim ve tabi ki ülkemi gururlandırırım.”

Olimpiyat yolculuğu

KKTC Atletizm Federasyonu, Başbakanlık ve Spor Dairesi işbirliği ile 2023 yılı Aralık ayında temsilcimiz Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları hedefi için adım attığı günden sonra Buse sezon boyunca birçok önemli yarışmada boy gösterdi, başarılar elde etti.

İlk olarak Portekiz’de Ukraynalı ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile kampa giren temsilcimiz, deneyimli antrenör ile sezon boyunca çalışmanın meyvelerini fazlası ile aldı.

Sezona hızlı giriş ve Türkiye salon rekoru

Ocak ayında sezona hızlı bir giriş yapan Buse, Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışmada 1.85’lik derecesi ile birinci oldu. Ardından 26 Ocak’ta Almanya’nın Wuppertal şehrinde 1.91’lik derecesi ile üçüncü olan Buse, aynı zamanda kariyerinin en iyi derecesini atlayarak Türkiye salon rekorunu kırdı.

3 Şubat’ta Fransa’nın Amiens şehrinde 1.86 ile birinci olan Buse, 6 Şubat’ta İtalya’nın Udine şehrinde 1.85 ile ikincilik elde etti.

10 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1.80 ve 23 Şubat’ta Madrid’de düzenlenen World Indoor Tour yarışmasında 1.85 ile dördüncülükler elde eden temsilcimiz, 30 Nisan’da İspanya’nın Huelva şehrinde düzenlenen yarışmada 1.90 ile birincilik kürsüsüne çıktı.

Diamond League’de yer aldı

11 Mayıs’ta Berlin’de 1.90 atlayarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Buse, 16 Mayıs’ta Fransa’nın Montreuil şehrinde 1.83’lük derecesi ile ikincilik elde etti.

Buse’nin sezon adına en önemli yarışlarından bir tanesi ise Dünya’nın önemli atletizm organizasyonlarından biri olan Diamond League’in Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen yarışma oldu. Temsilcimiz 19 Mayıs’ta gerçekleşen yarışta 1.87 ile dördüncülük elde etti.

İzmir’de Balkan şampiyonluğu ve en iyi derece

Buse’nin gururlandırdığı başarılardan bir tanesi ise 26 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenen Balkan Şampiyonası oldu. Burada 1.92’lik derecesi ile kişisel derecesini geliştiren Buse, aynı zamanda Balkan şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Avrupa arenasında final

Buse için bir diğer önemli yarışma ise Roma’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası oldu. 7 Haziran’daki elemeleri 1.89 ile geçen Buse, 9 Haziran’daki finalde yarışma başarısı gösterdi. Finalde 1.86 atlayan temsilcimiz 16 isim arasında yarışmayı 10’uncu tamamlayarak önemli tecrübe kazandı.

Buse’nin olimpiyat vizesi almadan önce yer aldığı son yarışma ise 30 Haziran’da İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası oldu. Burada Buse ayak bileğinden sakatlık yaşasa da 1.91’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

2023 Temmuz – 2024 Haziran tarihleri arasında yapılan yarışmalarda elde ettiği dereceler sonrasında Buse, dünya sıralamasının 28’inci basamağında yer alarak adını olimpiyatlarda yer alacak en iyi 32 atlet arasına yazdırarak gururlandırdı.