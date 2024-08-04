Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlama finalinde Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan, 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu oldu.

İkinci atlayışında 1.86’yı geçen Buse Savaşkan, bir sonraki seviye olan 1.91’i üç hakkında da geçemedi.

Buse Savaşkan, 2 Ağustos’ta finale kalmak için verdiği mücadelede 1.92’yi geçmeyi başarmıştı.

Buse Savaşkan’ın yarıştığı yüksek atlama finalleri Türkiye’nn yanısıra KKTC’de de büyük bir heyecanla izlendi.

Çok sayıda kişi gerek evlerinde, gerekse çeşitli organizasyonlarda dev ekranlardan nefesini tutarak Buse Savaşkan’ı izledi.