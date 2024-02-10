Buse Savaşkan Balkan Dördüncüsü

İstanbul’da organize edilen 28. Balkan Salon Şampiyonası'nda KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada dördüncü oldu. 

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10/02/2024

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Buse Savaşkan Balkan Dördüncüsü

İstanbul’da organize edilen 28. Balkan Salon Şampiyonası'nda KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada dördüncü oldu. 
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada Buse performans düşüklüğü gösterdi.
Olimpiyat kotası arayan sporcumuz Buse Savaşkan, Türkiye adına yarıştığı yüksek atlama branşında 1.80’lik derece elde etti. Buse, şampiyonayı dördüncü sırada tamamlayarak madalyayı kaçırdı. 
Buse, son iki haftalık süreçte Fransa , Almanya, İtalya ve Türkiye'de yarışmalara çıkarken, sporcumuz yoğun yarış temposundan dolayı  organizasyonda istediği performansı sergileyemedi.

10/02/2024 22:25
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TAGS: Buse Savaşkan, Balkan
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