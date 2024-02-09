Buse Savaşkan, Balkan Şampiyonası’nda sahne alıyor

Atletizmde 28. Balkan Salon Şampiyonası 10 Şubat Cumartesi günü İstanbul’dayapılacak.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek şampiyonada 20 farklı ülkeden toplam 233 sporcu mücadele edecek.

Olimpiyat kotası arayan KKTC Atletizm Federasyonu Milli atleti Buse Savaşkan da Balkan Şampiyonası’nda bir kez daha derece için yarışacak.

Sezona oldukça iyi başlayan Buse, Ocak ayında Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen salon yarışında 1.85’lik derecesi ile birinci olmuş, ardından Almanya’da düzenlenen Wupoertaler Hoschsprungmeeeting organizasyonu’nda 1.91’lik derecesi ile üçüncü olarak 22 yıldır kırılmayan Türkiye salon rekorunu kırma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz cumartesi günü Fransa’nın Amiens şehrinde düzenlenen Meetin 3 Sauts yarışmasında 1.86 ile hem birinci olan, hem de kendisine ait şampiyona rekorunu kıran Buse, son olarak Salı günü İtalya’da düzenlenen Udin Development International High Jump Contest yarışmasında 1.85 ile ikinci olma başarısı göstermişti.