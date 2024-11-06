Buse Savaşkan, Başbakanlık tarafından ödüllendirildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda atletizm kadınlar yüksek atlama branşında final yarışarak Olimpiyat 10.’su olan Milli Atletimiz Buse Savaşkan, KKTC Başbakanlık tarafından ödüllendirildi.

Olimpik sporcu Buse Savaşkan ödül takdimi için, spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu tarafından bugün Başbakanlıkta kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel’in sağlık sorunları nedeniyle yer alamadığı kabulde Buse Savaşkan’a ise Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Genel Sekreter Derya Atamer ve Mali Sekreter Aslı Aksın eşlik etti.

Cahitoğlu’ndan destek vurgusu

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu kabulde Buse Savaşkan’ı başarılarından dolayı bir kez daha kutlarken, Buse’nin Oimpiyatlardaki başarısı ülkeye ve gençliğe büyük umut ışığı olmuştur dedi.

Cahitoğlu konuşmasının devamında; “Elemeler ve final yarışlarında ülke tamamen Buse’ye kilitlenmiş ve kenetlenmiş durumdaydı. Bu büyük heyecanı bizlere yaşatan sporcumuzun Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda madalyaya ulaşmasını yürekten istiyoruz. Bu doğrultuda Başbakanlığın Buse’ye 2024 Olimpiyatları öncesinde vermiş olduğu tüm destekler yeni süreçte de devam edecektir. Buse, ülkesinin ve devletinin desteğini yanında hissedecek ve tamamen bu başarıya odaklanarak çalışmalarını bu şekilde sürdürmesini sağlayacağız.”

Sakallı süreçle ilgili bilgi verdi

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise Buse’ye inanmaları ve vermiş oldukları desteğin karşılığını bulmasından dolayı Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Sakallı, Buse’nin bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği plan, program, kamp ve çalışmaları hakkında da Cahitoğlu’na bilgiler aktardı.

Sakallı, Buse’nin önündeki en önemli yarışların Avrupa ve Dünya Atletizm Şampiyonası olacağını sözlerine ekledi.

20 Cumhuriyet Altını

Ödül yönetmeliklerine bağlı olarak Başbakan Ünal Üstel’in de daha önceden açıkladığı gibi Buse Savaşkan’a Olimpiyat başarısı karşısında KKTC Başbakanlık tarafından 20 Cumhuriyet Altını ödül verildi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, gerçekleşen ziyaret sonunda ödülünü Buse’ye takdim ederken olimpik sporcuya yeni süreçte başarı diledi ve kendisine bu yolda olan inancını yineledi.