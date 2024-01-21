Buse Savaşkan Fransa'da birinci oldu

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21/01/2024

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Buse Savaşkan Fransa'da birinci oldu

KKTC Başbakanlık ve KKTC Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla 2024 Olimpiyatlarına hazırlanan atletimiz Buse Savaşkan Fransa'da başarı elde etti. Atrenör Gennadi Zuiev ile birlikte çalışmalarına Portekiz’de, olimpiyat kampında devam eden Buse Savaşkan yılın ilk yarışını birincilik ile tamamladı.

KKTC Atletizm Federasyonu atleti Buse Savaşkan, Fransa’da Hirson’da yapılan yarışmada 1,85 m ile birinci, Fatoumata Balley 1,82’lik derecesi ile ikinci ve Yman Ossie ise 1,79 derece ile üçüncü oldu.

Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Buse, Avrupa'da birçok yarışmaya katılacak. Fransa, İtalya, Almanya'daki yarışmaların ardından atletimiz Balkan Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul'da olacak.

21/01/2024 18:34
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TAGS: Buse savaşkan, Fransa, spor
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