Buse Savaşkan Fransa’da kısa sürede çıktığı ikinci yarıştan üçüncülükle ayrıldı

Cuma günü Meeting Indoor Miramas Metropole yarışında 1.85’lik derecesi ile üçüncü olan Buse, bugün World Athletics Indoor Tour Silver kapsamında düzenlenen, Stade Jesse Owens’ta yer alan Meeting de L'Eure 2025 yarışmasında 1.83’lük derecesi ile üçüncü oldu.

Buse’nin sıradaki durağı İtalya olacak. Elit atlet 6 Şubat Perşembe günü Udine şehrindeki Udin Jump Development yarışmasına katılacak.