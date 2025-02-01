Buse Savaşkan, Fransa'da üçüncü oldu

KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savaşkan, 2025 yılının ilk yarışına Fransa’nın Rhone şehrinde düzenlenen Meeting Indoor Miramas Metropole organizasyonunda çıktı. Cuma günü gerçekleşen yarışta Buse, üçüncü olma başarısı gösterdi.

Stadium Miramas Metropole kapalı atletizm salonundaki yarışta temsilcimiz sırası ile 1.74, 1.79, 1.82 ve 1.85’lik dereceleri geçerken, 1.88’i geçemeyince sezonun ilk yarışını 1.85 ile üçüncü tamamlamış oldu.

İkinci yarış yarın

Buse Savaşkan yılın ikinci yarışına 2 Şubat Pazar günü çıkacak. Fransa’nın Val-de-Reuil şehrinde organize edilen Meeting de L'Eure 2025 yarışında Buse’nin yer alacağı yüksek atlama branşı Kıbrıs saati 17.50’de başlayacak.