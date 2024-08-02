Buse Savaşkan, Paris Olimpiyatları’nda 1.92 Metreyi Başarıyla Aştı

Türkiye’yi yüksek atlama dalında Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, ilk olimpiyat deneyiminde etkileyici bir performans sergiledi. Savaşkan, ilk iki atlayışında başarılı olarak 1.83 metreyi ve 1.88 metreyi geçti. Ayrıca, 1.92 metreyi ikinci denemesinde atlayarak başarısını sürdürdü. Buse Savaşkan 1.95 metreyi atlayamadı.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde atlanacak yükseklikler şu şekilde belirlendi: 1.83 - 1.88 - 1.92 - 1.95 - 1.97 metre. Yarışma iki grup halinde yapılacak ve atletlerin finale kalabilmesi için en az 1.97 metreyi atlaması gerekecek. Finale yükselmek için 1.97 metreyi geçebilen veya dereceleri ile yer alacak sıralamalar çerçevesinde en az 12 atlet seçilecek. Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te gerçekleşecek.