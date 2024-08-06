Buse Savaşkan yurda döndü

Paris Olimpiyatları kadınlar yüksek atlama finalinde 1 metre 86 santimetrelik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu olan Buse Savaşkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışan Buse Savaşkan Ercan Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlama finalinde Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.

1 metre 86 santimetrelik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu olarak gururlandıran Buse Savaşkan’ı Ercan Havalima’nında sevenleri yalnız bırakmadı.

Buse’yi ailesinin yanı sıra bazı federasyon başkanları ile öğrencisi olduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi heyeti karşıladı.