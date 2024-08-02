Buse Savaşkan’dan Paris Olimpiyatları’nda Başarılı İlk Atlayış

Yüksek atlama dalında Türkiye’yi Paris Olimpiyatları’nda temsil eden Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan Paris Olimpiyatları’nda ilk atlayışını gerçekleştirdi. Buse Savaşkan, ilk atlayışında başarılı olarak 1.83 metreyi geçti.

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde atlanacak yükseklikler şu şekilde belirlendi: 1.83 - 1.88 - 1.92 - 1.95 - 1.97 metre. Yarışma iki grup halinde yapılacak ve atletlerin finale kalabilmesi için en az 1.97 metreyi atlaması gerekecek. Finale yükselmek için 1.97 metreyi geçebilen veya dereceleri ile yer alacak sıralamalar çerçevesinde en az 12 atlet seçilecek. Olimpiyatların final mücadelesi ise 4 Ağustos Pazar günü saat 20.55’te gerçekleşecek.