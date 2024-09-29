Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar yüksek atlama finallerinde onuncu olan milli atlet Buse Savaşkan’ın başarı öyküsü belgesel oluyor.

Belgesel çekimleri ve Buse Savaşkan’ın önümüzdeki dönem hazırlık ve kamp sürecini KKTC Atletizm Federasyonu ile görüşmek üzere adada bulunan Savaşkan’ın antrenörü Gennadi Zuiev de Buse ile kamera karşısına geçti ve belgeselin çekimlerine bugün başlandı.

Belgesel çekimleri için ve hafta sonu adaya gelen Savaşkan “Bugün çekimlere başlandı ve belgeselimi izlemek için açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. Olimpiyat yolculuğum benim için bir serüvendi ve bu serüveni genç sporcularla paylaşmak beni heyecanlandırıyor.” dedi.

Olimpiyatın çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Zuiev, “Çok zorlu bir sürecin sonunda büyük bir başarıya imza atan Buse’nin başarısının, mücadeleci, pes etmeyen güçlü karakterinin tüm gençlere örnek olması için belgesel yapılmasının ve kendisine de yer verilmesinin onu çok mutlu ettiğini.” söyledi.

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan’ın, olimpiyat sürecini anlatacak olan belgeselin yönetmenliğini Ali Atamer üstlendi.

Belgesel’in yönetmeni Ali Atamer “Busenin olimpiyat yolculuğunun neredeyse son üç yılına yakın şahitlik etme şansını yakaladım. Bu dönem içerisinde gözlemlediklerimi, busenin öyküsünün tüm genç sporcularla paylaşılmasının önümüzdeki spor tarihimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Atletizm Federasyonu spor tarihimize büyük bir ivme kazandırdı. Bizler bu ivmenin hızlanması ve daha nice Buse’lerin yetişmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ben mesleğim gereği, Buse’nin belgeselini yapmak istedim. Buse kabul ettiği için çok mutluyum. Bu tarihi dönemeci ve yaşananları izleyenlerle buluşturmak için startı bugün verdik. Emeği geçen, katkı koyan herkese şimdiden teşekkür ederim. ” Dedi.