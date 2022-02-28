Buse Varol ile Alişan'dan 'her şey yolunda' mesajı!

6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.

Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.

Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da dikkat çekmişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

TEKTAŞINI YENİDEN TAKMIŞTI

Alişan-Buse Varol çiftinin aralarındaki buzları eritmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Varol, eşi Alişan ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşarak, takipçilerine, "Her şey yolunda." mesajı verdi.

EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Ayrıca imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Varol, son halini de sosyal medya hesabından sergilemişti. Buse Varol'un bu paylaşımına Alişan, kayıtsız kalmamıştı.

Ünlü ismin, günler sonra ilk kez eşinin gönderisini beğenmesi takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, "Aralarındaki buzlar eridi." yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

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28/02/2022 14:25