Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
01/08/2024
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 66 kilo son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.01/08/2024 14:51