Büsküvütçü: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Kutlu Olsun

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 23 Nisan 1920’nin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kararlılığı ve özverilisi sayesinde “sözün ve yönetimin” tamamen Türk milletine verildiği gün olduğunu vurguladı.

Büsküvütçü, 23 Nisan’ın “Egemenliğini her şeyin üstünde tutan Türk milletinin en önemli bayramlarından biri” olduğunu kaydetti.

Büsküvütçü, “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir” sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesinin ve egemenliğinin her şeyin üstünde olduğunu işaret ettiğini anımsattı.

Büsküvütçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Dünya'da eşine rastlanmayan bu önemli bayramı Mustafa Kemal Atatürk çocuklara emanet ederek bir ülkenin geleceğinin çocuklarımızın elinde olduğunu gösteriyor.

Bizlerde atalarımızın bizlere emanet ettiği eserleri sonuna kadar savunup gelecek nesillere teslim edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Kutlu Olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

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23/04/2021 11:54