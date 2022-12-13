Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranda modacı Barbaros Şansal’a, 2018 yılında sözlü tacizde bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 4 davadan suçlu bulundu. Büsküvütçü’nün Şansal’a sözlü tacizde bulunduğu olay, kayda alınmış ve sosyal medyada yayınlanması üzerinde ülke ve dünya gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada, sanık Buray Büsküvütçü “İtale-i Lisan, Rahatsızlık Verme, Uygunsuz Tavır ve Hareket, Mülke Tecavüz” suçlarından itham edilmiş ve suçlamaları kabul etmemişti. Uzun soluklu duruşma neticesinde dava kararını açıklayan mahkeme sanık Büsküvütçü’yü suçlu bularak mahkum etti. Dava kararını açıklayan Yargıç Tutku Candaş sanığı 4 davadan suçlu buldu ve 4 bin 500 TL para cezası verdiğini açıkladı. Yargıç Candaş ayrıca sanık Büsküvütçü’yü 2 yıl süreyle benzer suçları işlemeyeceğine dair 30 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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13/12/2022 12:10