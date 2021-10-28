Büsküvütçü hakkında basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, dün, hakkında basında yer alan bazı haberlere ilişkin açıklama yaparak, aleyhinde “yalan ve iftiralara dayalı algı operasyon tezgahlandığını” ileri sürdü.

Büsküvütçü, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Hakkımda karalama kampanyaları ve algı operasyon tezgahlanıyor” dedi.

Buray Büsküvütçü, açıklamasında ayrıca, dün, mahkemede görev yapan bir gazetecinin darp edildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin olarak da “Mahkeme bahçesinde olduğu iddia edilen tartaklama da yalanıdır. Çünkü Mahkeme bahçesinde denildiği gibi, biz basın mensuplarını dövmüş tartaklamış olsaydık oradaki polisler muhakkak işlem yaparlardı. Her şeyden önce zaten mahkeme bu konuya şahit olurdu. Derhal tutuklamaları noktasında emir verirlerdi. Böyle bir şey olmadı. Niye; Çünkü öyle bir tartaklanma veyahut da saldırı gibi bir olay olmadı” ifadelerini kullandı.

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28/10/2021 18:08