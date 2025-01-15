Büsküvütçü: “Küçük halkın en karanlık günlerinde ışık oldu, direnişi bir dava olarak benimsedi”

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
15/01/2025



Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü  Dr. Fazıl Küçük’ün  halkın en karanlık günlerinde ışık olduğunu, direnişi bir dava olarak benimsediğini, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve haklarını savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını vurguladı.

Büsküvütçü, Küçük'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Büsküvütçü, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde liderlik yapmış, bizlere bağımsız bir gelecek kazandıran aziz Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Dr. Küçük'ün önderliğinde yürütülen onurlu mücadelenin, halkın birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek, özgür ve bağımsız bir devlet kurulmasının  temel taşlarını oluşturduğunu belirten Büsküvütçü, mesajında "Bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dr. Fazıl Küçük ve onunla birlikte mücadele eden kahramanlarımızın alın teri, inancı ve direnişinin bir eseridir. Bağımsızlığımızı, haklarımızı ve kimliğimizi savunmaya devam etmenin en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız.” ifadelerine yer verdi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs, Büsküvütçü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.