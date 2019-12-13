Bütçe görüşmeleri 5’inci gününde

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu, bütçe görüşmelerinin beşinci günü olan bugün, ikinci denemesinde toplandı. İlk toplanma denemesinde nisap olmadığı için ertelenen oturum, saat 12.30 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında başladı.

Toplantının gündeminde, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri var.

2020 bütçesinde Sayıştay Başkanlığı için 10 milyon 775 bin 100 TL; Ombudsman için 3 milyon 323 bin 400 TL ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı için de 254 milyon 622 bin 900 TL ödenek öngörülüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nden 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla geçen 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu'nda 9 Aralık Pazartesi başlayan görüşmeleri, 20 Aralık’ta tamamlanacak.

Sayıştay bütçesiyle ilgili ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

13/12/2019 13:59