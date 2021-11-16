Bütçe görüşmeleri başladı

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16/11/2021

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Bütçe görüşmeleri başladı

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

Görüşmelerin ilk gününde Komite Başkanı UBP milletvekili Hasan Taçoy, bütçe raporunu okudu ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşmasıyla geçildi. Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla, tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

ayrıntılar geliyor

16/11/2021 10:10
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