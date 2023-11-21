Bütçe görüşmeleri sürüyor…

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler bugün de devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 11.55’te başlayan komite toplantısının gündeminde, 260 Milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi ile 520 Milyon 479 bin 500 TL’lik Mahkemeler bütçesi bulunuyor.

Komitede, ilk olarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi ele alınıyor