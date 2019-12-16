Bütçe Görüşmelerinde İkinci Hafta

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

İkinci haftaya girilen görüşmelerde bugünkü gündemde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi bütçeleri bulunuyor.

Saat 10.35’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşları yer verildi ve bu bölümde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen, Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının B Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu ilk olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini ele aldı.

16/12/2019 12:10