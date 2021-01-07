Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda gündemin seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmının bir sonraki birleşime ertelenmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurulun 11 Ocak Pazartesi günkü birleşiminde yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Okutulup bilgiye sunulacaklar bölümünde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun’un, başkan vekilliğine CTP Milletvekili Fikri Toros’un seçildiği bilgiye getirildi.

Komite üyeleri ise, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk; CTP milletvekili Salahi Şahiner ve HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Bu habere tepkiniz:



07/01/2021 16:10