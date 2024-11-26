Bütçe komitesi toplandı….

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 13.30'da toplandı.

Komitenin gündeminde 4 milyar 258 milyon 371 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile 12 milyar 859 milyon 721 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri var.

Komite Tarım Bakanlığı'nın bütçesini görüştükten sonra bakanlığa bağlı kurumların bütçelerini de ele alacak.

Buna göre, bugün 208 milyon 500 bin TL’lik Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 2 milyar 447 milyon 72 bin TL’lik Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile 760 milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri de görüşülecek.